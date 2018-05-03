İzmitli kadınlar lavanta bahçesinde temizlik yaptı

İzmit Belediyesi’nin yürüttüğü “Kadınlar İçin Mis Kokulu Kazançlar” projesine katılan kadınlar, lavanta bahçesinde temizlik ve bakım çalışması yaptı. Proje kapsamında TOKİ Akpınar Konutlarında ikamet eden 44 kadın eğitim aldı. Bin 600 lavantanın dikildiğini belirten yetkililer, “Kadınların iş gücüne katılarak aile ekonomilerine katkı sağlamaları hedeflenen proje kapsamında Akpınar TOKİ Konut alanına bin 600 adet lavanta fidanı dikilmişti. Kadınlar lavantaların çiçeklerini kullanarak çeşitli hediyelik eşyalar ve lavantalı ürünler yaparak bu ürünlerin satışından gelir elde ediyorlar. Proje kapsamındaki kadınlar yeni ürün sezonu için lavanta bahçesinde bakım ve temizlik çalışması yaptılar. Yapılan çalışma ile lavanta bahçesi yeni sezona hazır hale geldi” dedi.