İzmitli kadınlar okuma yazma öğreniyor

İZMEK bünyesinde Akpınar TOKİ konutlarında açılan okuma yazma kursuna halen 11 kişi katılıyor. Akpınar Gençlik Merkezi'nde İlayda Aygün öğretmenliğinde devam eden kurs, 3 ay sürecek. Okuma yazma bilmeyen sloganıyla başlatılan okuma yazma kursta, Hafta içi her gün 09.00 – 14.00 saatleri kadınlara eğitim veriliyor. Kursa katılan kadınların okuma yazma öğrenmek için oldukça istekli oldukları söyleyen öğretmen Aygün, “Kursumuzda okuma yazma, dinlediğini anlama, konuşma kurallarını uygulama, kendini sözlü olarak ifade etme, okuduğunu anlama, yazma kurallarını uygulama eğitimleri veriyoruz. Okuma yazma kursumuz 1. ve 2. kademe olmak üzere 2 kur olarak devam edecektir” dedi.

Çeşitli sebeplerden dolayı küçükken okuma yazma imkanı bulamayan kadınlar ise açılan kurstan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Okuma yazma bilmemenin sıkıntısını ancak bizler biliriz. Bu kursu düzenleyenlerden Allah razı olsun. Kurs sayesinde kendimizi adeta yeniden dünyaya gelmiş gibi hissediyoruz. Çocukken okula gidememenin acısını kursta çıkartıyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan belediye başkanımıza ve emeği geçenlere ne kadar teşekkür etsek azdır” dediler.

Öte yandan kursta 1. kademeyi başarıyla tamamlayan kursiyerler, Milli eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme sertifikası almaya hak kazanacaklar. Ayrıca, 1. kuru bitiren kursiyerler, 2. kura da devam edebilecek.