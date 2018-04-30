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30 Nisan 2018 17:28

İzmitli kadınlar, ürettikleri ürünleri satışa çıkarttılar

İzmit Belediyesi’nin “Kadınlar İçin Mis Kokulu Kazançlar” projesinde eğitim alan kadınlar, ürünlerini satıyor.

İzmitli kadınlar, ürettikleri ürünleri satışa çıkarttılar

30 Nisan 2018 17:28


İzmit Belediyesi’nin yürüttüğü “Kadınlar İçin Mis Kokulu Kazançlar” projesi kapsamında eğitim alan kadınlar kurslarda öğrendikleri ve ürettikleri lavanta temalı ürünlerini görücüye çıkarttılar. Kursiyerlerin İzmit Belediyesi’nin çeşitli etkinliklerindeki stantlarda satışa sunulan ürünler büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da kadınların ürettikleri ürünleri inceleyerek, “Projemizin ne kadar doğru bir proje olduğunu görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Kadınlarımıza imkan verildiğinde neler yapabileceklerinin en güzel örneği “Mis Kokulu Kazançlar” projesidir. Bütün kadınlarımızı azimlerinden dolayı tebrik ediyorum” dedi.


“Mis Kokulu Kazançlar” projesi kapsamında kadınların ürettiklerini daha geniş kitlelere ulaştırmaları için bir kooperatif kurulması için çalışma başlatıldığı kaydedildi. Kooperatif sayesinde kadınlara düzenli gelir sağlanacağı ifade edildi.




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