İzmitliler Ramazan ayı coşkusunu birlikte yaşadılar

Birlik beraberlik, paylaşma duygularını arttırmak amacıyla mahallelerde düzenlenen toplu iftar organizasyonlarıyla İzmit’te 30 bin kişi birlikte oruç açtı. Şehir genelinde 12 noktada gerçekleştirilen iftarlarla zengininden fakirine, yerlisinden yabancısına herkes Ramazan ruhunu birlikte yaşadılar.

Düzenlenen toplu iftarların yanı sıra İzmit Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca Kültür Tepesi ve Doğu Kışla Parkı başta olmak üzere İzmit’in tüm mahallerinde etkinlikler düzenlendi. İzmit Belediyesi yetkilileri iftarlar sonrasında köyler dahil olmak üzere İzmit’in birçok farklı mahallesine giderek vatandaşlarla bir araya geldiler.

Düzenlenen etkinliklerle Ramazan ruhunu şehrin her noktasında yaşattıklarını belirten İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “On bir ayın sultanı Ramazan ayını şehrimizde dolu dolu geçirdik. Şehrimizin dört bir yanında düzenlediğimiz toplu iftarlarımızla binlerce kişiyi aynı masalarda buluşturduk. Bu iftarlarımız sayesinde aynı mahallerde oturup, birbirini görmeyen, tanımayan insanları buluşturup, görüştürdük. Tüm halkımızla paylaşmanın hazzını yaşadık. Kültür Tepesi ve Doğu Kışla’da 30 gün boyunca etkinlikler düzenlerken, köylerimizde dahil mahallelerimizde başta çocuklarımızın olmak üzere tüm sakinlerin Ramazan ruhunu yaşamları için programlar gerçekleştirdik” dedi.

Başkan Doğan düzenlenen iftarların amacına yönelik düşüncelerini ifade ederek, “İftar sonrasında gerçekleştirdiğimiz Ramazan eğlenceleri ile İzmitlilere özlenen Ramazanları yeniden yaşatmaya çalıştık. Çünkü biz çocuklarımıza bir yandan gelecekleri ile ilgili her türlü imkanı sunarken geleneklerini de görerek yaşasınlar istiyoruz” şeklinde konuştu.