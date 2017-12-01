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01 Aralık 2017 17:13

İzmit’te 133 bin kadına eğitim verilecek

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy’un koordinatörlüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen Kadın Sağlığı Eğitim Projesi kapsamındaki eğitimler, İzmit Belediyesi ve İzmit Kaymakamlığının katkılarıyla devam ediyor.

İzmit’te 133 bin kadına eğitim verilecek

01 Aralık 2017 17:13


Daha önce Halk Eğitim Müdürlüğü eğiticilerine verilen eğitim Kur’an Kursu eğitici ve öğretmenlerine de verildi. İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli doktorlar tarafından yaklaşık 870 kadına, meme kanseri, kendi kendine meme muayenesi, rahim ağzı kanseri, kalın bağırsak kanserleri, kadın üreme sağlığı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, normal doğum, anne sütü ve emzirmenin önemi, menopoz, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, obeziteden korunma ve diyabet, organ bağışının önemi, 6284 Sayılı Kanun ve kadına yönelik şiddet, sigara, uyuşturucu bağımlılığının zararları ve organ bağışı konularında bilgilendirmede bulunuldu. Eğitim sırasında katılımcıların soruları da cevaplandırıldı. Yetkililer, eğitimler farklı kadın gruplarına yönelik olarak devam edeceğini hedeflerinin İzmit’te 133 bin kadına ulaşmak olduğunu söylediler.




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