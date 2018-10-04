İzmit'te 187 noktaya bisiklet park yeri kazandırıldı

Bisiklet kullanımının her geçen gün arttığı İzmit'te, kentin dört bir yanına bisiklet park alanları kuruluyor. İzmit Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda, kent genelinde 187 noktaya bisiklet park yeri kazandırıldı. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalarda cami önleri, okul bahçeler, kamu binaları, büyük alış veriş merkezleri başta olmak üzere birçok noktada kurulan park yerleri ile bisiklet kullanıcılarına kolaylık sağlanıyor.

Bisikletle işe, okula, alış verişe giden vatandaşlar, park yerler sayesinde bisikletlerini gönül rahatlığı içinde bırakabiliyor. İzmit Belediyesi, gelen talepler doğrultusunda bisiklet park yerlerinin sayısını arttırmak için çalışmalara devam ediyor.

Bu arada İzmit Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri oldukça yoğun çalışıyor. İlgililerin verdiği bilgiye göre ekipler 9 ay içinde alan süslemeleri, ses tesisatı kurulumları, oturma alanlarının düzenlenmesi gibi 282 etkinlikte görev yaptılar.