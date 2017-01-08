İzmit’te 2016 yılında bin 461 iş yeri açıldı

İzmit Belediyesi, 2016 yılı içinde bin 461 adet işyerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı verdi.

İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, geçtiğimiz Aralık ayında 220 işyerine yeni işyeri açma ve çalışma ruhsatı verildi. İşyerlerinde yönelik ruhsat denetimlerinin de devam ettiğini söyleyen yetkililer, ”Geçen yıl içinde 12 bin 844 işyerinde denetim yapıldı. Kurallara uymayan ya da ruhsatı bulunmayan 45 işyerine Belediye Encümeni’nce 41 bin 219 TL para cezası kesildi” dediler.

İlgililer, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işyerlerinin mühürlendiğini de hatırlatarak, ”Halen ruhsat almamış işyerleri zaman geçirmeden ruhsatlarını alsınlar” şeklinde konuştular.