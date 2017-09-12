İzmit’te 24 saat temizlik yapılıyor

Özellikle gündüz saatlerinde ilçe ve şehir dışından gelen vatandaşlarla yoğunluğun kat kat arttığı İzmit çarşı merkezinde temizlik 24 saat üzerinden yapılıyor.

Gece vardiyasında görev yapan İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri başta yürüyüş yolu olma üzere Fethiye Caddesi, İstiklal Caddesi, Alemdar Caddeleri ve bağlı bulunan tüm sokaklar basınçlı su ile yıkanıyor. Gündüzleri ise süpürgeci personeller ve mini süpürge araçları ile caddelerde aralıksız temizlik yapılıyor. Vardiya usulü ile gece gündüz mesainin devam ettiği merkezde, çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.