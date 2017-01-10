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10 Ocak 2017 11:56

İzmit’te 279 kadına 288 bin lira mikro kredi

İzmit’te 279 kadına 288 bin lira mikro kredi

10 Ocak 2017 11:56

İzmit Belediyesi Mikro Kredi Şubesi, iş kurmak ya da işini geliştirmek isteyen kadınlara destek olmaya devam ediyor.
İzmit Belediyesi tarafından 11 Kasım 2013 tarihinde faaliyetine başlayan mikro krediden yüzlerce kadının yararlandığı kaydedildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmit Belediye yetkilileri, “Kadıköy Mahalle Konağı içinde bulunan Mikro Kredi Şubesi, iş kurmak ya da işini geliştirmek isteyen ev hanımı kadınlara 100-1000 Lira arasında 46 haftada faizsiz şekilde kredi imkanı sağlıyor. 2016 yılında 279 kadına 288 bin 300 Lira kredi dağıtıldı. İzmit’in her mahallesinden kadınlar bu krediye başvurabiliyor. Mikro kredi alan kadınların kredi tahsilatları için mikro kredi şubesi saha görevlileri bizzat ziyaretlerde bulunarak bilgilendirmelerde bulunuyorlar. Dar gelirli kadınların kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmasına olanak sağlayan mikro krediden faydalanmak isteyenlerin kredileri 4 günlük bir eğitim sonunda teminat ve kefalet gerektirmeden veriliyor” dediler.



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