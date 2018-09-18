İzmit'te 41 yılını dolduran esnaflar plaketle ödüllendirildi

Ticaret İl Müdürlüğü ile ortaklaşa bu yıl 2. si düzenlenen etkinlik kapsamında İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, esnaflarla Kültür Tepesi'nde kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Doğan'ın ev sahipliğindeki buluşmaya esnafların yanı sıra Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Ahilik Derneği Başkanı Mustafa Bozkurt, Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, oda başkanları ve esnaf katıldı.

“70 yaşına girdik, milletimize faydalı olmak için halen çalışıyoruz”

Ahilik Derneği Başkanı Mustafa Bozkurt buluşmada yaptığı konuşmada, Başkan Doğan'a her zaman kendilerine destek olup yanlarında olduğu için teşekkür etti. İzmit'te 50 yılı aşkın zamandır esnaflık yapan Yükseller Fotoğrafçılığın sahibi Avni Yüksel de, “70 yaşına geldik ama vatanımıza milletimize faydalı olmak için halen çalışıyoruz. Bizi unutmadığınız için teşekkür ediyoruz” dedi.

“Haksız mücadele içinde olanları bize bildirin”

Ticaret İl Müdürü Veysi Uzun Kaya da ülke olarak esnaflara çok şey olduğumuzu belirterek, “Ülkemizin hedeflediği çok güzel yerler var, bu hedeflere hep birlikte emin adımlarla yürüyoruz. Biz hiç bir zaman zalimlere boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Ülkemiz üzerine oynanan oyunlar hiç bitmeyecek ve kimse de başarılı olamayacak. Esnaflıklarımıza dik duruşundan dolayı teşekkür ediyoruz. Stokçuluğa, haksız mücadele içinde olanları bize bildirin. İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan, esnaf dostu ve esnafla ilgili konularda her zaman yanımızda oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“41 yıllık duayenlerimize nice 41 yıllar diliyorum”

Son olarak söz alan esnafın verdiği hizmetin kutsal olduğundan bahseden İzmit Belediye Başkan Doğan, “Öğrencilik hayatımın ve üniversite hayatımın büyük bir kısmını esnaflıkla geçirdim. Hem çalıştım, hem okudum. Ne stresli bir iş olduğunu bilirim, en küçüğünden en büyüğüne. Onun için kolay iş değil ticaret. Bir gerçekte çok kutsal bir iş olduğu. Biz esnaf kardeşlerimizin hem hizmetlerine yardım edip, hem de sosyal ihtiyaçlarına hizmet ediyoruz. Her zaman çalışmak olmuyor, bazen nefes almak lazım. Onun için bazı geziler düzenleyebiliriz. 41 yıllık duayen esnaflarımız var. Bu gerçekten bir değeri ifade ediyor. Ahilik kavramının içindeki değerleri taşıyan siz değerli 41 yıllık duayenlerimize nice 41 yıllar diliyorum. Sizler bize her zaman lazımsınız” ifadelerini kullandı.

Başkan Doğan, yılın ahi belediye başkanı seçildi

Konuşmanın ardından 62 esnafa plaketleri ve hediyeleri takdim edildi. Esnaf üyelerinin ödül töreni ardından Ahilik Kültürünü Araştırma, Tanıma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Bozkurt, hizmetleri için minnettarlığını belirtmek adına Başkan Doğan'a kaftan hediye etti. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan “Yılın Ahi Belediye Başkanı” seçildi.