İzmit'te 545 öğrenci bisikletine kavuştu

İzmit Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek olan bisiklet dağıtımları devam ediyor. Nuh Çimento, Ford Otosan ile İnkılap Ortaokulu'ndan 545 öğrenciye düzenlenen törenle bisikletleri teslim edildi.

Mehmet Ali Kağıtçı Stadı'nda düzenlenen bisiklet dağıtım törenine İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Partili yöneticiler, KASKF Başkanı Murat Aydın, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı. Başkan Doğan bisiklet dağıtımında yaptığı konuşmada “Bütün çabamız çocuklarımızın çok daha iyi şartlarda yetişmesi, bizlerin çektiği sıkıntıları yavrularımızın çekmemesi içindir. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. Bu sene de 10 yavrumuza 10 bin bisiklet dağıtacağız. Şimdiye kadar 80 bine yakın bisiklet dağıttık. Bisikleti sadece İzmit'teki çocuklara değil, Kandıra'daki, Karamürsel'deki çocuklara da veriyoruz. Milletin kuruşunu ziyan etmiyoruz. Ziyan etseydik bu işleri yapmazdık. Milletin kaynaklarını, başkalarına kaptırmadan yine millet için harcıyoruz. Hamdolsun bu bereket devam ediyor. Başta Cumhurbaşkanımızı, hükümetimiz, bakanlarımız, milletvekillerimiz, yerel yöneticilerimiz, hep birlikte bunu başarıyoruz. Gönüller bir olunca bütün engeller bir bir aşılır. Belediye başkanlığı adaylığım sırasında çocuklara bisiklet hediye edeceğiz dediğimde buna kimse inanmadı. Şimdi bakın, bizim başlattığımız bu uygulama sayesinde bugün sadece bizim şehrimizde değil yurdun birçok yerinde çocuklarımıza bisiklet veriliyor. Bizim zamanımızda değil bisikleti, naylon ayakkabıyı bile bulmak zordu. Özellikle AK Parti hükümetiyle birlikte ülkemizde bolluk, bereket olmaya başladı. Hastanelerimiz, mahallelerimiz, okullarımız çok daha güzel. Bir taraftan hükümetimiz, bir taraftan biz okullarımıza her türlü desteği sağlıyoruz. Okullarımıza kütüphaneler, öğretmenler odası, çok amaçlı salonlar, veli bekleme yerleri, yapıyoruz. Okul hizmet masamız okulların musluk, elektrik gibi tamir işlerini gidererek okul yönetimlerine rahat bir nefes aldırıyor. Biz, sizleri çok seviyoruz. Sizlere bisiklet, basket topu, tablet dağıtıyoruz. Bisiklet kullanırken kasklarınızı mutlaka takın. Bisiklet kullanırken araçlara dikkat edin. Çünkü bazıları halen bisikletleri araç olarak görmüyorlar. Dersleriniz çok çalışın. Biz sizlere çok güveniyoruz. Sizlerin aranızdan yarının başbakanları, milletvekilleri, belediye başkanları, valileri çıkacak. İçten ve dıştan ülkemizin yükselişini engellemek için saldırıyorlar. Fakat ne yapsalar nafile. Bizler bir ve beraber oldukça bu yükselişimizi kimse engelleyemez. Daha çok çalışıp, daha çok üreteceğiz. Yarınlarımız daha güçlü, güzel olacak. Bizler geldik gidiyoruz. Malda yalan, mülkte yalan, ben de diyorum ki, makam da yalan. Al biraz da sen oyalan. Hoş bir seda bırakabiliyor muyuz. Önemli olan bu. Bizler bu makamlarda hizmet etmek için bulunduk, bulunuyoruz. Yarın görevimiz bittiğine alnımız açık, başımız dik yine bu şehrin sokaklarında olacağız” dedi.

Başkan Doğan, çocuklardan anne babalarını, öğretmenlerini üzmemelerini de istedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere bisikletleri teslim edildi.