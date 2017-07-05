İzmit’te 6 ayda bin 78 asansörün muayenesi yapıldı

İzmit Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, muayenesi yapılan asansörlerden 306’sı yeşil etiket, 45’i sarı, 239’u mavi, 488’i de kırmızı etiket aldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Asansör Yıllık Kontrol Faaliyetleriyle ilgili tebliğine göre, asansörlerin yıllık muayene ve kontrolleri belediyelerin kontrolündeki A tipi muayene kuruluşları tarafından yapılıyor. İzmit Belediyesi’nin de asansörlerin muayene ve kontrolleri için bakanlık onaylı A Tipi muayene kuruluşu olan Royalcert firması ile anlaşması bulunuyor. Yasa gereği, asansörler, monte edildiği ve kullanıma açıldığı tarihten itibaren yıllık muayene yaptırmak zorunda. Yıllık kontrolü yapılan her asansöre, "kırmızı, sarı, mavi veya yeşil renkli" bir bilgi etiketi yapıştırılıyor. Yıllık kontrolü yapılan her asansörün bir de kimlik numarası bulunuyor.

Kırmızı renkli etiket can ve mal güvenliği açısından yüksek risk taşıyan asansörlere, sarı renkli etiket, kabul edilebilir seviyede risk oluşturan asansörlere, mavi renkli etiket hafif kusurlu asansörler, yeşil renkli etiket ise uygun olan asansöre asılıyor.

Yetkililer, kırmızı renkli bilgi etiketi yapıştırılan asansörlerin, can güvenliği için tespit edilen uygunsuzluklar giderilinceye kadar kullanım dışı bırakıldığını söylediler. Sarı renkli bilgi etiketi yapıştırılan asansörler, bir yıl içinde uygunsuzlukları gidermek zorunda. Sarı etiketli asansörlerde mevcut uygunsuzlukların bir yıl içinde giderilmediğinin tespit edilmesi durumunda bu asansörlere de kullanılamaz anlamına gelen kırmızı etiket yapıştırılıyor.

İzmit Belediyesi yetkilileri, asansörlerin güvenli hale gelmesi yönündeki kontrol ve denetimlerin devam ettiğini söylediler.