İzmit’te 6 bin 500 kişi bisiklet kullanmayı öğrendi

İzmit Belediyesi’nin Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan bisiklet eğitim pistinde başta öğrenciler olmak üzere toplumun her kesiminden binlerce kişiye uzman kişilerce bisiklet kullanmayı öğreniliyor. Bu yıl verilen eğitimler kapsamında ise 6 bin 500 kişi bisiklet sürmeyi öğrendi. İzmit Belediyesi tarafından 9 yıldır gerçekleştirilen bisiklet turlarına ise 39 bin kişinin katıldığı açıklandı. Belediye yetkililerinin verdiği bilgiye göre sadece bir yıl içinde bisiklet turuna katılanların sayısı ise 2 bin 500’ü buldu.

Yetkililer, ilk başlarda bisiklet turlarına katılımın az olduğunu, fakat zamanla bu sayının arttığıma dikkat çekerek, İzmit bisiklet şehri olma yolundaki hızlı ilerleyişini sürdürüyor. Belediyemiz 2012 yılından beri 70 bin öğrenciye bisiklet dağıttı. Hedefimiz bisiklet girmeyen ev bırakmamaktır. Bisiklet sağlık demek, ekonomik demek, trafik çilesinden kurtuluş demektir. Bilimsel araştırmalar bisiklet kullananların kullanmayanlara göre daha çok mutlu olduklarını göstermektedir” dediler.

Eğitimlerin daha fazla kişinin bisiklet sürmeyi öğrenmesi için devam edeceğini söyleyen yetkililer, “Bisiklet Şehri İzmit projesi kapsamında bisiklet eğitimleri yıl boyunca devam ediyor. Ücretsiz olan eğitimlerde önce teorik olarak bisikletin tanıtımı yapılıyor ardından uygulamalı olarak bisiklet kullandırılıyor. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika da veriliyor” diye konuştular.