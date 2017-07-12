İzmit’te 67 bin metrekare halı temizliği

Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın talimatıyla oluşturulan bir ekip tarafından yaklaşık 8 yıldan beri cami ve cemevlerinin detaylı temizliği yapılıyor. Sadece şehir merkezinde değil köylerdeki cami ve cemevlerinin de temizliğini yaptıklarını söyleyen Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü yetkililer, “Belirli bir program çerçevesinde ibadethanelere gidilerek detaylı temizliği yapılıyor. Sın 6 ay içinde 191 ibadethanede 67 bin 69 metrekarelik halı temizliği yaptık” dediler. İzmit Belediyesi’nin ibadethanelere yönelik hizmeti vatandaşlar tarafından taktirle karşılanıyor.