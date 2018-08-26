İzmit’te 937 kadına mikro kredi imkanı

Türkiye’de 2003 yılında Prof. Muhammed Yunus’un girişimleriyle Grameen Trust ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) tarafından ortaklaşa başlatılan proje çok sayıda dar gelirli kadın için umut oluyor. Mikro krediden şimdiye kadar Türkiye genelinde on binlerce kadının hayallerini gerçekleştirdiğini söyleyen yetkililer, “ Proje kapsamında kadınlara 1 milyon 258 bin lira mikro kredi imkanı sağlandı” dediler.

İzmit Belediyesi Kadıköy Mahalle Konağı içinde bulunan Mikro Kredi Şubesi, iş kurmak ya da işini geliştirmek isteyen ev hanımı kadınlara 100 ila bin lira arasında 46 haftada geri ödenmek üzere faizsiz şekilde kredi imkanı sağlıyor. İzmit’in her mahallesinden kadınlar bu krediye başvurabiliyor. Mikro kredi alan kadınların kredi tahsilatları için mikro kredi şubesi saha görevlileri bizzat ziyaretlerde bulunarak bilgilendirmelerde bulunuyorlar. Dar gelirli kadınların kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmasına olanak sağlayan mikro krediden faydalanmak isteyenlerin kredileri 4 günlük bir eğitim sonunda teminat ve kefalet gerektirmeden veriliyor. Mikro kredi şubesi saha sorumlusu tarafından kadınlara tanıtım ve bilgilendirme toplantıları da düzenleniyor.