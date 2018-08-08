İzmit’te Ağustos Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Nevzat Doğan başkanlığında gerçekleştirildi. Belsa Plaza’da bulunan meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda 8 gündem maddesi

görüşüldü.

Gündeme geçmeden önce yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Nevzat Doğan, bu yıl Mardin Kızıltepe’de başlatılan 10. Pişmaniye Festivalinin İzmit’te devam edeceğini belirterek, tüm halkı yarın ki p festival etkinliklerine davet etti. 17 Ağustos Marmara Depreminin yıl dönümünü yaklaştığını söyleyen Doğan, “depremle ilgili bir farkındalık ve anma müzesi yaptık. Görmeyenler gidip mutlaka görmeli. Dünyadaki örnekleri arasında iddialı müzelerden biridir” dedi.

Pazarcılar Odası ile ilgili yapılacak protokol hakkında bilgi veren Başkan Doğan, “Perşembe ve Cumartesi pazarlarının taşınacağı yeni bir kapalı pazarı Büyükşehir Belediyemiz yaptı. Pazarcılarımız bizim işbirliğimizle Doğu Kışla Parkında yapılan kapalı Pazar alanına taşınacak. Bayramdan sonra taşıma olacak. Oradaki alanların kullanımı ile ilgili bir protokol yapmamız gerekiyor. Büyükşehir Belediyemizin yeri, biz sadece Cumartesi ve Perşembe günü kullanım hakkına sahibiz. Bu hakkı Pazarcılar Odası ile paylaşacağız” şeklinde konuştu.

Mevsim normallerinin üzerinde yağan yağmur sebebiyle ülke genelinde olduğu gibi İzmit’te de mağduriyetler oluştuğunu ve yağışlar sebebiyle oluşan mağduriyetlerle yakından ilgilendiklerini belirten Doğan, “Biz elimizden gelen desteği yapmaya çalışıyoruz. Yağış anından, itibaren tüm belediye ekiplerimizle sahada vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek amacıyla Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymaklı ve İzmit Belediyemiz herkes üzerine düşeni yapıyor. Gerçekten üzerimize düşeni büyük bir hassasiyetle yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Şehir genelinde yaşanan sivrisinek sorununa da değinen Belediye Başkan Doğan “Daha önce biz anket yaptığımızda en önemli sorun köpek ve trafik çıkıyordu. Şimdi sivrisinek çıkıyor. Sivrisineklerin çıkmasının en büyük nedeni sulak alanlar. 8 yıldır Tarım Bakanlığımız, havaya yapılan uçkun ilaçlamayı içerisinde DDT bulunduğu için yasakladı. İlaçlama yetkisi Büyükşehir Belediyemize verildi. Bizlerde belediyemize yardım ediyoruz. Bu sebeple Büyükşehir Belediyemiz 8-10 yıldır lavra ilaçlaması yapıyor. Son dönemde aşırı yağışlar geldi. Bu peş peşe yağışlarda sulak alanlar oluştu ve çok fazla sivrisinek üredi. Büyükşehir Belediyesi ve Tarım İl Müdürlüğü ile sivrisinek toplantıları yaptık. Lavra ilaçlamaları olası yerlerde yapılıyor. Her yerde yoğun uçkun ilaçlama yapma şansı yok. Sinek yoğunluğu olan bölgelere bu ilaçlama yapılıyor. Bu konuda tüm kurumlarımız elinden geleni yapıyor” şeklinde konuştu.