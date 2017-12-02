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02 Aralık 2017 11:12

İzmit’te altı mahallenin yolu yenilendi

İzmit ilçesinin kırsal bölgelerinde çalışma yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, üç ayrı bölgede yol yenileme çalışması gerçekleştirdi.

İzmit’te altı mahallenin yolu yenilendi

02 Aralık 2017 11:12


Ulaşım Daire Başkanlığı ekiperleri tarafından Gökçeören ve Nebihocalar mahalleleri arasındaki bin 100 metrelik yol bölümü de yenilendi. Çalışmada bin 100 ton sıcak asfalt ile 2 bin ton asfalt altı malzeme kullanıldı. Yol Gökçeören ve Nebihocalar mahalleleri arasında kestirme olarak işlev görüyor. Seferler ve Nebihocalar arasındaki yol bölümü de çalışma kapsamında elden geçirildi. Bin 800 metelik güzergahta 4 bin ton plentmix alt temel malzeme ile 2 bin ton binder asfaltı kullanıldı. Fethiye ve Çağırgan mahalleleri arasında uzanan bin 700 metelik yol bölümü de yenilendi. Bu kısımda toplam 3 bin 800 ton plentmix asfalt altı malzeme kullanıldı. Çalışmada yol bölümüne 2 bin ton sıcak asfalt serilerek yenilendi. Gerçekleştirilen çalışmalar ile toplamda 4 bin 600 metrelik yol bölümü yenilenmiş oldu.




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