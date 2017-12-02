İzmit’te altı mahallenin yolu yenilendi

Ulaşım Daire Başkanlığı ekiperleri tarafından Gökçeören ve Nebihocalar mahalleleri arasındaki bin 100 metrelik yol bölümü de yenilendi. Çalışmada bin 100 ton sıcak asfalt ile 2 bin ton asfalt altı malzeme kullanıldı. Yol Gökçeören ve Nebihocalar mahalleleri arasında kestirme olarak işlev görüyor. Seferler ve Nebihocalar arasındaki yol bölümü de çalışma kapsamında elden geçirildi. Bin 800 metelik güzergahta 4 bin ton plentmix alt temel malzeme ile 2 bin ton binder asfaltı kullanıldı. Fethiye ve Çağırgan mahalleleri arasında uzanan bin 700 metelik yol bölümü de yenilendi. Bu kısımda toplam 3 bin 800 ton plentmix asfalt altı malzeme kullanıldı. Çalışmada yol bölümüne 2 bin ton sıcak asfalt serilerek yenilendi. Gerçekleştirilen çalışmalar ile toplamda 4 bin 600 metrelik yol bölümü yenilenmiş oldu.