İzmit’te atık lastikler geri dönüşüme gidiyor

İzmit’te bir ayda 20-30 ton arasında atık lastiğin toplanarak geri dönüştürülüyor. İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında sokağa, bahçelere, yol kenarlarına, çöp konteynerleri yanına atılmış, kamyon, traktör, otomobil ve motosiklet lastiklerini toplanarak geri dönüşüme gönderiliyor. Lisanslı firmalar tarafından toplanan lastikler, geri dönüşüm işlemlerine tabi tutularak, zemin karoları, ayakkabı tabanları yapılmakta ayrıca bazı tesislerde yakılarak enerji elde ediliyor.

Vatandaşları atık lastiklerini rastgele doğaya bırakmamaları konusunda uyaran Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, “Yapılan denetimler sonucunda bölgemizde bulunan bütün lastik tamirhaneleri atık lastiklerini Çevre Bakanlığından Lisans almış Geri Kazanım firmalarına teslim etmektedir. Ancak çevreye atılan lastikler hem çevre kirliliği oluşturmakta hem de hacimleri büyük olduğundan çöp toplama alanlarında ve konteynerlerde büyük yer kaplamaktadır. Kullanılmayan lastikleri gelişi güzel bırakılanlar hakkında Kabahatler Kanunu ve İlgili Yönetmelikler gereği cezai işlem uygulanmaktadır. Lastik tamirhaneleri ise lisanslı firmalara ulaşamadıkları durumda telefonla İzmit Belediyesine ulaşıp atık lastiklerini aldırabilirler” dediler.