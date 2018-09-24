İzmit'te atık yağ denetimi

İzmit Belediyesi çevre kirliliğine dikkat çekiyor, doğayı koruyor. Denetimlerde yağların en fazla 3 kez kullanılması konusunda işletme sahipleri uyarılıyor. Belediye yetkilileri, lokanta, pastane ve restoran gibi atık yağ çıkaran kuruluşların bu yağları biriktirerek anlaşmalı lisanslı firmaya vermek zorunda olduklarını hatırlatarak atık yağların teslim edip etmedikleri de kontrol ediliyor. Halen lisanslı firmalarla sözleşme yapmamış kuruluşlarda sözleşme yapmaları konusunda uyarılıyorlar. Uyarıları dikkate almayanlar hakkında Çevre Kanununa göre cezai yaptırım uygulanıyor. İzmit'te toplanan atık yağların biodizel olarak değerlendirildiği de kaydedildi.