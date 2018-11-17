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İzmit'te ayda 4 bin ton moloz toplanıyor

KOCAELİ(İHA) – İzmit’te ayda 4 bin ton moloz toplandığı açıklandı.

KOCAELİ(İHA) – İzmit'te ayda 4 bin ton moloz toplandığı açıklandı.


İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri evsel atıklardan ayrı olarak inşaat atığı, ağaç dalı, eski ev eşyası, moloz gibi atıkların da toplandığını belirterek, “Evsel atık dışındaki atıkları toplamak için de özel ekipler oluşturuldu. Bu ekiplerimiz vatandaşların her türlü inşaat atıklarını, eski mobilyalarını, bahçe düzenlemeleri sırasında ortaya çıkan ağaç dallarını toplamaktadır. Vatandaşlar bu tür atıklarını çöpe atmasınlar. İlgililer her ay ortalama 4 bin ton moloz, eski ev eşyası ve ağaç dalı gibi atıklar topluyor'' dediler.

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