İzmit’te bina yıkımı sürüyor

Çok sayıda eski yapıyı yıkan İzmit Belediyesi, kullanılmayan harabe binaların yıkımını gerçekleştirerek bölgelerin rahat nefes almasını sağlıyor. Bu kapsamda, son olarak Bekirdere Mahallesi Mehmet Çağlar Sokak’ta ve Süleymaniye Mahallesi’nde kullanılmayan eski yapıların yıkımı iş makineleri yardımıyla yapıldı. Harabe yapıların yıkılması sonucunda Bekirdere Mahallesi’nde 650 ton ve Süleymaniye Mahallesi’nde 150 ton hafriyat nakledildi. Bölge sakini vatandaşlar mahalle arasında çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturan yapının yıkılmasıyla rahat bir nefes aldıklarını ifade ederek, İzmit Belediyesi’ne teşekkür etti