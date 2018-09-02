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02 Eylül 2018 13:47

İzmit’te bina yıkımı sürüyor

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki eski ve kullanılmayan yapıların İzmit Belediyesi tarafından yıkımı devam ediyor.

İzmit’te bina yıkımı sürüyor

02 Eylül 2018 13:47


Çok sayıda eski yapıyı yıkan İzmit Belediyesi, kullanılmayan harabe binaların yıkımını gerçekleştirerek bölgelerin rahat nefes almasını sağlıyor. Bu kapsamda, son olarak Bekirdere Mahallesi Mehmet Çağlar Sokak’ta ve Süleymaniye Mahallesi’nde kullanılmayan eski yapıların yıkımı iş makineleri yardımıyla yapıldı. Harabe yapıların yıkılması sonucunda Bekirdere Mahallesi’nde 650 ton ve Süleymaniye Mahallesi’nde 150 ton hafriyat nakledildi. Bölge sakini vatandaşlar mahalle arasında çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturan yapının yıkılmasıyla rahat bir nefes aldıklarını ifade ederek, İzmit Belediyesi’ne teşekkür etti




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