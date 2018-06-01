İzmit’te binlerce öğrenci sinemayla tanıştı

İzmit Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı işbirliğiyle binlerce çocuğu sinema ile tanıştırdı. Başlatılan “Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın” projesi kapsamında 52 okuldan 3 bin 582 ilkokul öğrencisi cep sinemalarına götürülerek gösterimdeki filmleri izleme fırsatı yakaladı. Okullarından otobüslerle alınan 3. sınıf öğrencileri, İzmit Belediyesi’nce ait özel tasarlanan cep sinemalarında çeşitli animasyon, çizgi film, çocuk, gençlik, komedi ve aile filmlerini izleyerek hoşça vakit geçirdiler.

Konuyla ilgili açıklama yapan İzmit Belediyesi yetkililer,, amaçlarının çocuklara sinema kültürünü sevdirmek, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak olduğunu söylediler.