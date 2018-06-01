İzmit’te bir ayda 13 ton 510 kilogram tekstil atığı toplandı

İzmit Belediyesi’nin özel bir firmayla yaptığı anlaşma sonucu şehrin çeşitli yerlerine konulan tekstil atık kumbaralarına vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. İzmit’in 119 noktasında bulunan kumbaralardan çuvallar dolusu tekstil atığı toplanarak, işe yarayanlar ihtiyaç sahiplerine, işe yaramayanlar da geri dönüşüme gönderiliyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tekstil atık kumbaralarından son bir ay içinde 13 ton 510 kilogram tekstil atığı toplandığı kaydedildi.

Yetkililer, vatandaşlardan kullanmadıkları eski giysi, kumaş, yorgan, perde, ayakkabılarını çöpe atmamalarını isteyerek, “Bizim işimize yaramayan bu atıkların ihtiyaç sahiplerinin işine yarayacağını düşünerek tekstil kumbaralarına bırakalım. Kumbaralara bırakılan her eski giysinin başka birinin sevinci olduğunu unutmayalım” dediler.

Kura çekiminde konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, “Belediye Başkanımız Nevzat Doğan’ın vizyonlarından bir tanesi de daha iyi pazarlar yapmak. Halen şehrin muhtelif yerlerinde 21 adet semt pazarımız var. Belediye Başkanımız göreve geldikten sonra 11 adet kapalı pazar yaparak hem pazarcı esnafının daha modern ortamlarda çalışmasını sağladık, hem de vatandaşların yağmurdan, güneşten, kardan etkilenmeden alışveriş yapmalarını sağladık. Alikahya’daki kapalı pazar da sizlere verdiğimiz değeri göstermektedir. Kapalı pazarlarımızda sadece pazarcı tezgâhları yok, tuvaletinden, mescidine, bebek emzirme yerine kadar sosyal donatılarda bulunuyor” dedi.

Konuşmaların ardından çekilen kurayla tezgahların yerleri belirlenirken, kapalı pazar alanın önümüzdeki günlerde resmi açılışının yapılacağı kaydedildi.