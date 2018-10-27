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İzmit'te bir yılda 110 ton tekstil atığı toplandı

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 2017 yılı Ekim ayında başlatılan tekstil atıklarını toplama projesi sayesinde 110 ton atık toplandı.


İzmit'te İlk etapta şehrin 25 noktasına konulan tekstil kumbaralarının sayısı, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 140'a çıkarıldı. Eski kıyafet, ayakkabı, perde gibi atıklarını çöp yerine geri kazandırılması fikrine destek beren vatandaşlar ise tekstil kumbaralarına büyük gösteriyor. Tekstil kumbaraları sayesinde atıklar, yakılarak çevre kirliliğinin önüne geçilmiş olunuyor. Proje ile bir yıl içinde 110 ton tekstil atığı toplandığını söyleyen belediye yetkilileri, atıkların ihraç edilerek ekonomiye ciddi katkılar sağlandığını ifade ettiler.

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