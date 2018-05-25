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25 Mayıs 2018 16:45

İzmit’te bir yılda 233 ton atık lastik toplandı

İzmit Belediyesi tarafından yürütülen geri dönüşüm çalışmaları kapsamında bir yıl içerisinde 233 ton atık lastik topladı.

İzmit’te bir yılda 233 ton atık lastik toplandı

25 Mayıs 2018 16:45


İzmit’te eski kullanılmış araç lastikleri toplanarak geri dönüşümü sağlanıyor. İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nce bir yıl içinde 233 ton kullanılmış lastik toplandı. Yetkililer, toplanan 233 ton lastiğin 13’tonunun boş arsa ve yol kenarlarından, 220 tonunun ise lisanlı firma tarafından toplanarak geri dönüşümünün sağlandığını söylediler. Belediye yetkilileri özellikle lastikçilerin ellerindeki kullanılmış araç lastiklerini “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” gereğince lisanslı firmalara vermek zorunda olduğunu da hatırlattılar.


Öte yandan, Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yürütülen geri dönüşüm çalışmaları da gece gündüz devam ediyor. Yetkililer, 10 araç ve 20 personel ile ambalaj atıklarının gece gündüz toplandığını belirterek, “Araç trafiği göz önünde bulundurularak ambalaj atıklarını gece saat 22.00’ye kadar topluyoruz. Ayda ortalama 800 ton ambalaj atığı toplanarak geri dönüşümü sağlanıyor” dediler.




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