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01 Ağustos 2018 14:14

İzmit’te bisiklet kullanıcılarının sayısı hızla artıyor

İzmit’te 10 yıl öncesine kadar az sayıda olan bisiklet kullanıcılarının sayısı, İzmit Belediyesinin çalışmalarıyla hızla artıyor.

İzmit’te bisiklet kullanıcılarının sayısı hızla artıyor

01 Ağustos 2018 14:14


İzmit Belediyesi tarafından 6 yıl içinde sadece 60 binden fazla öğrenciye bisiklet verildiğini hatırlatan yetkililer, "Bisiklet demek, sağlık demek, ekonomi demektir. Bilimsel araştırmalar bisiklet kullananların daha mutlu olduğunu orta koymaktadır. Bisiklet yolları, bisiklet durakları sayesinde şehrimizde bisiklet kullananların sayısı her geçen gün artmaktadır. Yaklaşık 9 yıl önce startı verilen bisiklet turları da aradan uzun yıllar geçmesine rağmen düzenli şekilde yapılmaya devam ediyor. Her hafta bir amaç için pedal çeviren bisiklet tutkunları, son haftada ’Bütün olumsuzlukları ezip geçiyoruz’ diyerek pedal çevirdiler” dediler.


Öte yandan 2017 yılında Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından örnek bisiklet şehri ilan edilen İzmit’teki bisiklet turlarına şimdiye kadar 50 bine yakın vatandaşın katıldığı kaydedildi.




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