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İzmit'te bisiklet kullanımı artıyor

Bisiklet kullanımının her geçen gün arttığı İzmit’te vatandaşlar bisiklet park yerleri sayesinde rahatça bisiklet kullanabiliyorlar.

Bisiklet kullanımının her geçen gün arttığı İzmit'te vatandaşlar bisiklet park yerleri sayesinde rahatça bisiklet kullanabiliyorlar.


Özellikle son yıllarda bisiklet kullananların sayısının artmasını dikkate alan İzmit Belediyesi, şehrin dört bir yanına bisiklet park yerleri yapıyor. Halen şehrin 189 noktasında bisiklet park yeri olduğunu söyleyen yetkililer, “Okul bahçeleri, kamu binaları, cami önleri, büyük alış veriş merkezleri başta olmak üzere şehrin dört bir yanındaki bisiklet park yerleri bisiklet kullananlar için büyük kolaylık sağlıyor. Bisikletle işe, okula, alış verişe giden vatandaşlar, bisikletlerini park yerlerine gönül rahatlığı içinde bırakabiliyorlar” dediler.


Belediye yetkilileri, gelen talepler doğrultusunda yeni bisiklet park yerleri yapmaya devam edeceklerini bildirdiler. Vatandaşlar da İzmit Belediyesine bisiklet park yerleri için teşekkür ettiler.

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