İzmit'te bisikletsiz çocuk kalmıyor

İzmit Belediyesi'nin 6 yıl önce başlattığı bisiklet dağıtımları bu yıl da aynı coşku ve heyecanla devam ediyor.

“İzmit'i Seviyorum Bisiklete Biniyorum” sloganıyla başlatılan proje kapsamında bu senede 10 bin öğrenciye bisiklet hediye edilecek. Geçtiğimiz hafta Akmeşe'de başlayan bisiklet dağıtımları Ulubatlı Hasan Ortaokulu ve Mimar Sinan Ortaokulu'nda devam etti. Ulubatlı Hasan Ortaokulu'nda 98, Mimar Sinan Ortaokulu'nda da 208 öğrenci bisikletlerini İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın elinden aldılar.

Her okulda ayrı ayrı düzenlenen bisiklet dağıtım törenlerine Başkan Doğan'ın yanı sıra ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yakup Yaman, AK Parti İzmit ilçe yöneticisi Cemil Karaca, Mimar Sinan Ortaokulu Müdürü Ali Şükrü Günaydın, Ulubatlı Hasan Ortaokulu Müdürü İsmail Karakaya, Bekirdere Mahalle Muhtarı Adnan Birin, 28 Haziran Mahalle Muhtarı Mukadder Mengü, okul aile birlik başkanları ile veliler katıldı.

Öğrencilerin büyük sevinç yaşadıkları bisiklet dağıtım törenlerinde konuşan Başkan Doğan, “Bütün derdimiz yavrularımızın iyi yetişmesidir. Bundan 14 yıl öncesine gittiğimizde değil çocuklarımıza bisiklet dağıtmak sınıflarımızda bilgisayar ve tepegöz dahi yoktu. O günlerden bu günlere hastanelerimizde, mahallerimizde yaşanan değişimi anlatmama dahi gerek yok. okullar bizim asli görev alanımız değil ama orada çocuklarımız var. Onlar bizim geleceğimiz ve ülkemizi muasır medeniyetlere taşıyacak neslimizdir. Hedeflerimize bizi çocuklar götürecek. Onların en iyi koşullarda eğitim görmeleri, en güzel imkanlara sahip olmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim için hayal olan bisikletler çocuklarımıza hayırlı olsun. Allah devletimize zeval vermesin” diyerek öğrencilere bisikletlerini teslim etti.