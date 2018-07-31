İzmit’te canlı müzik denetimi

İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince 22.00-03.00 saatleri arasında yapılan denetimde ses düzeyi ile ruhsatlar kontrol edildi. Kurallara uymayan işletmeler hakkında yasal işlem yapıldığını söyleyen yetkililer, “Canlı müzik yapan işyerleri mutlaka belediyemizden canlı müzik ruhsatı almaları gerekmektedir. Yapılan denetimlerde izinsiz faaliyet gösteren işyerleri hakkında cezai işlem yapıldı. Bundan sonra da devam edecek denetimlerde esnaflarımız cezalı duruma düşmemek için canlı müzik izni almayı ihmal etmemeli” uyarısında bulundular.