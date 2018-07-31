Diğer
Kategoriler
31 Temmuz 2018 12:00

İzmit’te canlı müzik denetimi

KOCAELİ(İHA) – İzmit’teki canlı müzik yapan işyerlerinde denetim yapıldı.

İzmit’te canlı müzik denetimi

31 Temmuz 2018 12:00


İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince 22.00-03.00 saatleri arasında yapılan denetimde ses düzeyi ile ruhsatlar kontrol edildi. Kurallara uymayan işletmeler hakkında yasal işlem yapıldığını söyleyen yetkililer, “Canlı müzik yapan işyerleri mutlaka belediyemizden canlı müzik ruhsatı almaları gerekmektedir. Yapılan denetimlerde izinsiz faaliyet gösteren işyerleri hakkında cezai işlem yapıldı. Bundan sonra da devam edecek denetimlerde esnaflarımız cezalı duruma düşmemek için canlı müzik izni almayı ihmal etmemeli” uyarısında bulundular.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç