İzmit’te çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor

İzmit Belediyesi ekiplerinin mahallerdeki çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çevre düzenleme çalışmaları kapsamında Bekirdere Mahlellesi’nde merdiven, korkuluk, engelli rampası, yol açma çalışmaları tamamlanırken, Yeşilova Mahallesi’nde yol açma, Yahya Kaptan Mahallesi’nde yol genişletme, Orhan Mahalesi’nde ise korkuluk yenileme çalışması yapıldı.

Yapılan çevre düzenleme çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini belirten yetkililer, “Yahya Kaptan Mahallesi Bestekâr Amir Ateş Caddesi’ndeki genişletilen yol için de 240 ton stabilize malzeme kullandık. Yenidoğan Kale Üstü Sokak’taki 60 metrelik korkuluk çalışmasında bin 200 kilogram demir, Orhan Mahallesi Tultuk Geçidi’ndeki 65 metrelik korkuluk için de bin 230 kilogram demir kullanıldı” dediler.

Çalışmasının ardından Mahalle Muhtarı Adnan Birim, yapılan hizmetler için İzmit Belediyesi’ne teşekkür etti.