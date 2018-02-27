Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 11:55

İzmit’te çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor

İzmit Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

İzmit’te çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor

27 Şubat 2018 11:55


İzmit Belediyesi ekiplerinin mahallerdeki çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çevre düzenleme çalışmaları kapsamında Bekirdere Mahlellesi’nde merdiven, korkuluk, engelli rampası, yol açma çalışmaları tamamlanırken, Yeşilova Mahallesi’nde yol açma, Yahya Kaptan Mahallesi’nde yol genişletme, Orhan Mahalesi’nde ise korkuluk yenileme çalışması yapıldı.


Yapılan çevre düzenleme çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini belirten yetkililer, “Yahya Kaptan Mahallesi Bestekâr Amir Ateş Caddesi’ndeki genişletilen yol için de 240 ton stabilize malzeme kullandık. Yenidoğan Kale Üstü Sokak’taki 60 metrelik korkuluk çalışmasında bin 200 kilogram demir, Orhan Mahallesi Tultuk Geçidi’ndeki 65 metrelik korkuluk için de bin 230 kilogram demir kullanıldı” dediler.


Çalışmasının ardından Mahalle Muhtarı Adnan Birim, yapılan hizmetler için İzmit Belediyesi’ne teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
6
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Salı
    Hafif Yağmurlu
    6°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    1°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç