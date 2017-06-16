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16 Haziran 2017 12:34

İzmit’te çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, şehrin dört bir yanında tırpan çalışması devam ediyor.

İzmit’te çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

16 Haziran 2017 12:34


Yetkililerin verdiği bilgiye göre Mart ayı sonunda başlayan tırpan çalışmaları Eylül-Ekim aylarına kadar devam edecek. Yetkililer, yaklaşık 30 kişilik ekiple, şehrin dört bir yanındaki, park, yeşil alan, kaldırım kenarlarında uzayan otların kesildiğini belirttiler.


Çalışmalar kapsamında olası yangınların önüne geçtiklerini belirten yetkililer, “ Sezon boyunca aynı bölgelerde tırpan çalışması zaman zaman 4 kez yapılıyor. Havalar yağışlı gidince kesilen otlar kısa süre içinde tekrar uzuyorlar. Uzayan otlar içinde yılan, haşarat gibi her türlü haşarat barınıyor. Otları keserek hem bu zararlıların barınması önleniyor hem de kuruyan otlar sonucunda olası yangınların önüne geçilmiş olunuyor” dediler.




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