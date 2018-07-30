İzmit’te çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce Alikahya’da asfalt çalışması, Bekirdere’de beton merdiven ve korkuluk ile Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde harabe yapı yıkımı yapıldı. Alikahya Karadenizliler Mahallesi Kılavuz ve Menteşe sokaklarındaki çalışmada ise 904 ton pmt ile 407 ton asfalt kullanıldı. Ekipler tarafından Bekirdere Mahallesi Bahtiyar Sokak’taki merdiven ve korkuluk çalışması da tamamlandı. Buradaki 36 metre uzunluğundaki merdiven çalışmasında 17 metreküp hazır beton ve 488 kg demir kullanıldı. Mehmet Ali Paşa Mahallesi Erdem Sokak’taki harabe yapının yıkımını da gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yakım alanından 320 ton hafriyat kaldırdılar.

İzmit Belediyesi’nin mahallelerdeki denetimleri devam ediyor. Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde özellikle görsel kirliliğe izin verilmiyor. Mahalle denetimlerinin aralıksız devam ettiğini söyleyen yetkililer “Denetimlerde karşılaştığımız olumsuzluklar karşısında ilgili birimlerle temasa geçerek olumsuzlukların giderilmesini sağlıyoruz. Çevre kirliliğine neden olan kişi ve kurumlara hakkında yasal işlemler yapmaktayız” dediler.