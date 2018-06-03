İzmit’te çevre düzenlemeleri sürüyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin şehrin dört bir yanındaki çalışmaları devam ediyor. Ekiplerce Tavşantepe’de korkuluk yapımı, 28 Haziran’da korkuluk boyama, Alikahya ve Serdar’da camilerde düzenleme, Bekirdere’de merdiven, istinat duvarı ve beton yol yapımı ile Kandıra Sarısu’da da bakım ve tadilat çalışması yapıldı. Tavşantepe Mutluluk Sokak’ta 127 metre uzunluğundaki korkuluk ve tutamak yapımında 600 kilogram demir kullanan İzmit Belediyesi’nce Alikahya Fatih Camii’nde cemaat için sedir imalatı, Serdar Mahallesi’ndeki Serdar Camii’ne de ayakkabılık yapıldı. Fen İşleri ekiplerinin Bekirdere Bahtiyar Sokak’ta merdiven ve Gediz Sokak ile Hoca Sokak’ın kesiştiği yerdeki istinat duvar çalışması devam ederken, Tiryaki Sokak ile Harman Sokak arasındaki beton yol çalışması ise tamamladı.

Öte yandan İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğini önlemek için gerçekleştirdiği denetimlerine devam ediyor. Özellikle ana caddelere, kaldırımlara bina ve iş yeri önlerine bırakılan moloz, inşaat artığı ve evsel atıkların kaldırılması yönünde denetimlerde bulunan ekipler, uyarıları dikkate almayanlar hakkında yasal işlem yapıyor.