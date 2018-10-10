İzmit'te çevre düzenlemeri hız kesmeden devam ediyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce Alikahya Mahallesi'nde asfalt, Turgut Mahallesi'nde korkuluk çalışması yapıldı.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehrin dört bir yanında yaptığı çalışmalarla vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırıyorlar. Ekiplerce Alikahya'da asfalt yama, Turgut Mahallesi'nde de korkuluk çalışması yapıldı. Yetkililer, Alikahya Atatürk, Merkez ve Fatih mahallelerindeki bozuk cadde ve sokakların 320 ton pmt ile 762 ton asfalt kullanılarak tamir ve bakımının yapıldığını söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Turgut Mahallesi Atlas Sokak'ta korkuluk çalışması da tamamlandı. Yaklaşık 270 metrelik korkuluk çalışmasında 4 bin 270 kg demir kullanıldığı kaydedildi.