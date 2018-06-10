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10 Haziran 2018 10:40

İzmit’te çevre kirliliğine geçit yok

Kent denetimlerini sürdüren İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sokağa atık karton ve kağıt atık bırakan vatandaşlara uyarıda bulundu.

İzmit’te çevre kirliliğine geçit yok

10 Haziran 2018 10:40


İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, mahallelerdeki denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimlerde Cedit Mahallesi’nde çevre kirliliği oluşturulduğu tespit edilerek bu duruma anında müdahale edildi. Yetkililer, Cedit Mahallesi Bahattin Yılmaz Sokak’ta vatandaşlarca yol kenarına çok sayıda kağıt gibi atıklar konulduğunu belirterek, “Kağıt işiyle uğraşanların bıraktıkları atıklar çevre ve insan sağlığını tehdit ediyordu. Ekiplerimizce bölgeden 2 kamyon dolusu atık toplanarak sokak temizlendi ve vatandaşlar da uyarıldılar” dediler.




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