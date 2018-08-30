İzmit’te çevre kirliliğine karşı sıkı denetim

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğini önlemek için gerçekleştirdiği denetimlerine titizlikle devam ediyor. Özellikle kent merkezinde ve çeşitli bölgelerde çöp konteyneri yanına, caddelere veya kaldırımlara gelişigüzel olarak bırakılan çöplerin ve evsel atıkların çevre kirliliğinin yanı sıra görüntü kirliliği de oluşturduğuna değinerek, konuyla ilgili vatandaşların daha duyarlı ve hassas olması gerektiğine vurgu yaptılar.

Daha önce uyarılmasına rağmen çevre ve görüntü kirliliği oluşturan kişi ve kurumlar hakkında Kabahatler Kanunu’na istinaden yasal işlem yapıldığına dikkat çekildi. Öte yandan, İzmit Zabıtasının şehrin çeşitli yerlerindeki 193 olumsuzluğa müdahale ettiği kaydedildi.