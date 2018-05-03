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03 Mayıs 2018 12:38

İzmit’te çevreye duyarlı çalışmalar hız kesmiyor

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından evlerden bir hafta içinde 1 ton elektronik atık, 200 litre de bitkisel atık yağ toplandı.

İzmit’te çevreye duyarlı çalışmalar hız kesmiyor

03 Mayıs 2018 12:38


İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çevre temizliği ve gelecek nesillerin sağılığı yönündeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından evlerden bir hafta içinde 1 ton elektronik atık ve 200 litre de bitkisel atık yağ toplandı.


Atık yağ ve elektronik aletlerin vatandaşların evlerinden direk alındığını belirten yetkililer, “Elektronik atıkların içindeki civa, magnezyum gibi ağır metaller kontrolsüz şekilde doğaya atıldığında çevre kirliliğine neden olmaktadır. Ayrı şekilde evlerde kullandığımız bitkisel yağlar da lavabolardan döküldüğünde suyu, toprağı kirletmektedir. 1 litre atık yağın 1 milyon litre temiz suyu kirlettiğini unutmayalım. İzmit Belediyesi olarak çevre kirliğinin önüne geçebilmek için atık yağları ve elektronik atıkları toplayarak geri dönüşümünü sağlıyoruz. Vatandaşlar da evlerindeki kullanmadıkları elektronik atıkları ve bitkisel yağları çöpe atmasınlar” dedi.




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