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İzmit'te çevreyi kirletenlere af yok

İzmit’te çevre kirliliğine neden olanlar affedilmiyor.

İzmit'te çevre kirliliğine neden olanlar affedilmiyor.


İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri mahallelerde yaptıkları denetimlerde çevreyi kirletenleri tek tek tespit ediyor. Yapılan denetimlerde çevreyi kirlettikleri belirlenen 7 kişi hakkında cezai işlem yapıldı. Yetkililer, 7 kişiye Kabahatler Kanununun 32.maddesine istinaden 259'ar lira para cezası kesildiğini belirterek “çevreyi kirletenleri affetmemiz mümkün değil” dediler.

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