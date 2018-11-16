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İzmit'te Cezayir kültürü tanıtıldı

İzmit Belediyesi’ne ait olan Speaking Kafe’de Cezayir kültür gecesi düzenlendi.

İzmit Belediyesi'ne ait olan Speaking Kafe'de Cezayir kültür gecesi düzenlendi.


İzmit'te farklı ülkelerin kültürlerinin tanıtımı yapılıyor. Şimdiye kadar 40'dan fazla ülke kültürünün tanıtıldığı Speaking Kafe'de geçtiğimiz akşam gerçekleşen Cezayir gecesi de büyük ilgi gördü. Kültür gecesinde ulusal marşlar okunduktan sonra İnes Fella isimli Cezayirli tarihi hakkında bilgi verip, gezilecek görülecek yerleri anlattı. Gecenin finalinde Cezayir mutfağı hakkında bilgi de verildi. İnes Fella kültür gecelerine katılanlara teşekkür ederek İzmitlileri Cezayir'e beklediğini söyledi.

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