İzmit’te çiftçiler bilinçlendiriliyor

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından köylerde yürütülen bilinçlendirme eğitimleri devam ediyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü personellerinden Veteriner Hekim Gökhan Kılıç tarafından verilen hayvancılık eğitimleri, Emirhan ve Durhasan mahallelerinde devam etti. Koyun yetiştiriciliği ile ilgili pratik bilgilerin ve tavsiyelerin verildiği eğitimin sonunda yapılan soru cevap bölümünde de çiftçiler ile bilgi alışverişinde bulunuldu. Uzun yıllardan beri eti, sütü, yağı ve derisi ile insanların en önemli ihtiyaçlarını karşılayan koyun yetiştiriciliğiyle ilgili önemli bilgilerin verildiği eğimlerde mera bakım ve yönetimi, koyun ağılları ve ağıl kurulurken dikkat edilecek hususlar, ağıllardaki havalandırmanın ve zemin yapısının önemi, stres ve hayvan refahının verim üzerine etkileri konularında bilgiler verildi. Ayrıca eğitimlerde kırkım, koyunlarda vücut kondisyon skoru, sürü yönetimi ve bakım beslemeye dair birçok bilgi, koyun yetiştiriciliği yapan ve yapmayı planlayan vatandaşlar ile paylaşıldı.

2018 yılı içerisinde tarım ve hayvancılık konusunda eğitimlerin aynı hız ve hassasiyetle devem edeceğini belirten Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, “Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan, köylerimizin her alanda gelişmesi için büyük çaba sarf ediyor. Bizde Başkanımızın talimatlarıyla köylerde tarım ve hayvancılığın arttırılması için gerekli eğitimleri süründürüyoruz. Vatandaşlarımızın geleneksel yöntemlerin dışında bilimin ışığında modern tarım ve hayvancılık yaparak üretimlerini arttırmaları konusunda onlara yardımcı oluyoruz” dediler.