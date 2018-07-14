Diğer
Kategoriler
14 Temmuz 2018 11:19

İzmit’te çiftçiler bilinçlendiriliyor

İzmit Belediyesi tarafından çiftçilere verilen eğitimler, Emirhan ve Durhasan Mahallesi’nde devam etti.

İzmit’te çiftçiler bilinçlendiriliyor

14 Temmuz 2018 11:19


İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından köylerde yürütülen bilinçlendirme eğitimleri devam ediyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü personellerinden Veteriner Hekim Gökhan Kılıç tarafından verilen hayvancılık eğitimleri, Emirhan ve Durhasan mahallelerinde devam etti. Koyun yetiştiriciliği ile ilgili pratik bilgilerin ve tavsiyelerin verildiği eğitimin sonunda yapılan soru cevap bölümünde de çiftçiler ile bilgi alışverişinde bulunuldu. Uzun yıllardan beri eti, sütü, yağı ve derisi ile insanların en önemli ihtiyaçlarını karşılayan koyun yetiştiriciliğiyle ilgili önemli bilgilerin verildiği eğimlerde mera bakım ve yönetimi, koyun ağılları ve ağıl kurulurken dikkat edilecek hususlar, ağıllardaki havalandırmanın ve zemin yapısının önemi, stres ve hayvan refahının verim üzerine etkileri konularında bilgiler verildi. Ayrıca eğitimlerde kırkım, koyunlarda vücut kondisyon skoru, sürü yönetimi ve bakım beslemeye dair birçok bilgi, koyun yetiştiriciliği yapan ve yapmayı planlayan vatandaşlar ile paylaşıldı.


2018 yılı içerisinde tarım ve hayvancılık konusunda eğitimlerin aynı hız ve hassasiyetle devem edeceğini belirten Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, “Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan, köylerimizin her alanda gelişmesi için büyük çaba sarf ediyor. Bizde Başkanımızın talimatlarıyla köylerde tarım ve hayvancılığın arttırılması için gerekli eğitimleri süründürüyoruz. Vatandaşlarımızın geleneksel yöntemlerin dışında bilimin ışığında modern tarım ve hayvancılık yaparak üretimlerini arttırmaları konusunda onlara yardımcı oluyoruz” dediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç