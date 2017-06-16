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16 Haziran 2017 12:44

İzmit’te çocuklar için stratejik plan çalışması yapılacak

UNICEF ile uzun zamandır iş birliğinde olan ve birlikte önemli projeler üzerinde çalışan İzmit Belediyesi, ilçe sınırlarında bulunan çocuklar için stratejik plan çalışması başlattı.

İzmit’te çocuklar için stratejik plan çalışması yapılacak

16 Haziran 2017 12:44


Çocukların ihtiyaçlarının tespiti ve farkındalıklarının arttırılması için yapılacak olan çalışma kapsamında bir süre önce toplum temelli değerlendirme anketör eğitimi verilmişti. Anketör eğitimi alan eğitim gönüllüleri saha tarama çalışmalarına başladılar.


6 mahalledeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki çocuklara yönelik çalışmanın tamamlandığı ve bu kapsamda veliler ile öğretmenlerle görüşmeler yapıldığı kaydedildi. Önümüzdeki aylarda tamamlanacak olan çalışmalardan elde edilecek verilerin İzmit Belediyesi’nin çocuklara yönelik projelerine de yön vereceği ifade edildi. Çalışmada gönüllü olarak görev yapan Kocaeli Üniversitesi’nden 19 öğrenci ile İzmit Belediyesi yetkilileri iftar yemeğinde bir araya gelip bir değerlendirme yaptılar. İftarın sonunda gönüllü öğrencilere katılım ve eğitim sertifikaları verildi.




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