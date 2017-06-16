İzmit’te çocuklar için stratejik plan çalışması yapılacak

Çocukların ihtiyaçlarının tespiti ve farkındalıklarının arttırılması için yapılacak olan çalışma kapsamında bir süre önce toplum temelli değerlendirme anketör eğitimi verilmişti. Anketör eğitimi alan eğitim gönüllüleri saha tarama çalışmalarına başladılar.

6 mahalledeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki çocuklara yönelik çalışmanın tamamlandığı ve bu kapsamda veliler ile öğretmenlerle görüşmeler yapıldığı kaydedildi. Önümüzdeki aylarda tamamlanacak olan çalışmalardan elde edilecek verilerin İzmit Belediyesi’nin çocuklara yönelik projelerine de yön vereceği ifade edildi. Çalışmada gönüllü olarak görev yapan Kocaeli Üniversitesi’nden 19 öğrenci ile İzmit Belediyesi yetkilileri iftar yemeğinde bir araya gelip bir değerlendirme yaptılar. İftarın sonunda gönüllü öğrencilere katılım ve eğitim sertifikaları verildi.