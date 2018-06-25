İzmit’te çöp konteynerleri sürekli yıkanıyor

İzmit’te havaların ısınmasıyla birlikte çöp konteynerlerinin yıkanma çalışmalarına hız verildi. İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, günde ortalama 50 adet yer altı ve yer üstü konteynerini yıkanarak dezenfekte ediyor. İlçenin dört bir yanındaki 8 binden fazla çöp konteynerinin bulunduğunu söyleyen yetkililer, “Havaların ısınmasıyla birlikte konteynerlerden kaynaklı koku ve mikrop üremesinin önüne geçebilmek için yıkama ve ilaçlama çalışmasına ağırlık verdik. Yer altı konteynırları ekiplerimizce, normal konteynırlar da özel araçla yıkanarak dezenfekte ediliyor” dediler.

İlgililer, vatandaşlardan çöplerini ağzı bağlı poşet içinde konteynırlara atmalarını, çöpler konteyner dışına bırakmamalarını da istediler