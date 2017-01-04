İzmit’te daire müdürlerine etkili sunum eğitimi

İzmit Belediyesi’nde daire müdürleri ve birim sorumlularına etkili sunum teknikleri konulu eğitim verildi.

İzmit Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Levent Çinko tarafından verilen eğitime 31 yönetici katıldı. Eğitimde, sunum kaygısını anlama ve denetleme, iyi bir konuşmacı olabilmek için geliştirilmesi gereken özelliklerin farkına varmak, sunuma hazırlık, görsel ve işitsel araçların seçimi ve kullanımı, uygulama önerileri gibi konular anlatıldı. Eğitimin amacının bir topluluğun önünde konuşma yapmak, insanlara hitap etmek, görüş ya da çalışmaların dinleyenlere etkili biçimde aktarabilme becerilerini arttırmak olduğu kaydedildi.