İzmit'te Dünya Çocuk Hakları Günü kutlandı

Kocaeli Valiliği ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliğinde Cephanelik'te bulunan Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ının yanı sıra Kocaeli Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, ile yurtlarda kalan çocuklar katıldı. Etkinlikte çocuk hakları gününün anlam ve önemiyle ilgili kısa film gösterimi ile Çayırova Çocuk Evleri Sitesi halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü etkinlikte yaptığı konuşmada, “Çocuklar geleceğimizin teminatı. Bizim hedefimiz ülkemizde, ilimizde, ilçemizde sorunları çözülmüş geleceğe ümitle bakan gençler yetiştirmek. Çocuk haklarını korumak dünya ülkelerinin hedefleridir. Dünyanın her tarafında iç karışıklıklar ve savaşlar nedeniyle en fazla sıkıntı yasayan çocuklardır. Çocukların çalıştırılmaması, eğitim hayatına devam etmesi için projeler yapılıyor. Bunlardan en önemlisi de ‘Ekranla değil akranla büyüsün' projemizdir” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da, “Çocuk hakları günü belki sembolik olarak çocuklarımıza bazı farkındalıkları yapmak için iyi bir fırsat ama çocuk haklarının günü sadece bir gün olmaz. Her gün çocuk hakları günü olmalı. Türk milletinin geleneğinde göreneğinde çocuklara olan şefkat bambaşkadır. Sizleri çok seviyoruz ve sizlerin hak ve hukuklarınızı koruyabilmek için çok önemli görevlerimiz var. Sizler, bizlere olan emanetsiniz. Türkiye'nin ilk çocuk hakları okulunu İzmit'te açtık. Çocuklarımızın daha güzel ortamlarda yaşamaları için gayret ediyoruz. Daha sağlıklı büyümeleri için spora yönlendiriyoruz. 4'üncü sınıflara basketbol topu, 5'inci sınıflara bisiklet, 6'ıncı sınıflara tablet dağıtıyoruz. Biz sizler için daha yaşanabilir bir Kocaeli ve dünya inşa etmeye çalışıyoruz. Biz çocuk dostu bir belediyeyiz. Sadece Türkiye'deki çocuklar değil, Suriye, Irak, Filistin, Afrika'daki çocuklar da iyi olsun. Biz bütün dünya çocukları için en iyisini istiyoruz. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlu olsun” diye konuştu.

Vali Yardımcısı Suat Yıldız da programda bir konuşma yaparak, “Savaşların en büyük mağdurları çocuklardır. Günümüz teknolojisiyle çocuklar pek çok istismarın mağduru haline geliyor. Çocuklarımızı geleceğe iyi hazırlamalı ve onları iyi eğitmeliyiz. Bu farkındalığa katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Doğan ve beraberindekiler, sevgi evlerinde ve yetiştirme yurdunda kalan çocukların tarafından yapılan resim sergisini gezdi. Doğan, çocuklarla birlikte dilek ağaçlarına dileklerinin yer aldığı notlar astılar.