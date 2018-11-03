İzmit'te duyarlı zabıtalar övgü topluyor

Duyarlı bir vatandaş tarafından sokakta bulunan çanta İzmit Zabıtası'na teslim edildi.

Zabıta yetkilileri, çanta içindeki kimlik yardımıyla Recep Özdemir isimli vatandaşa ulaştı. İçerisinde kimlik kartının yanı sıra kredi kartları da bulunan çantasını İzmit Zabıtası'nın elinden alan Recep Özdemir büyük sevinç yaşadı. Umudunu kestiği çantasına kavuşan Özdemir, “İzmit zabıtasına ne kadar teşekkür etsem azdır” dedi.

Öte yandan yine İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaralı bir ördeğe de sahip çıktılar. Zabıtalar, şehir merkezinde bulunan yaralı ördeği Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürerek tedavisinin yapılmasını sağladılar.