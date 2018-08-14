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14 Ağustos 2018 12:20

İzmit’te elektronik atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenli olarak hane ve iş yerlerinden toplanan elektronik atıklar, geri dönüşüme kazandırılıyor.

İzmit’te elektronik atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor

14 Ağustos 2018 12:20


Cep telefonundan kablolara, bilgisayarlardan beyaz eşyalara kadar her türlü elektronik atıklar, hane ve işyerlerinden ücretsiz olarak alınıyor. Kullanım ömrünü tamamlayan bu tür atıkların içerdiği ağır metal ve atık gazlar sebebiyle insan sağlığını tehdit ettiğini belirten belediyenin çevre koruma ve kontrol müdürlüğü yetkilileri, "Vatandaşlarımız için bir tehdit olan bu atıklarımızın toplanması için biz İzmit Belediyesi olarak yoğun mesai harcıyoruz. Vatandaşlar, kullanım ömrünü tamamlayan her türlü elektrikli ve elektronik atık için 318 00 77 nolu telefonu arayarak kayıt bırakabilirler, belediye ekipleri tarafından bu atıklar en kısa sürede alınmaktadır. Belediyemiz tarafından toplanan bu atıklar zararsız hale getirilerek geri dönüşme kazandırılıyor” dediler.


Son bir hafta da yaklaşık bin kilogram elektronik atık toplandığını belirten yetkililer, 2018 yılı itibari ile toplanan atık miktarının 20 bin kilogram olduğunu kaydettiler.




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