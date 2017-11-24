İzmit’te emeklilerin kemik ölçümleri devam ediyor

İzmit Belediyesi’nin emekli evlerine üye 40 yaş üstü kişilere yönelik gerçekleştirilen kemik ölçümü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile ortaklaşa yapılıyor. Kertiltek’deki emekli evinde de 27 kişiye önce kemik erimesi hastalığı konusunda eğitim verildi.

Daha sonra emeklilerin kemik yoğunluğu ölçümü yapıldı. Emeklileri oldukça memnun eden eğitimde “Osteoporoz nedir, tanısı nelerdir, , kimlerde sık görülür, osteoporozdan korunma, kalsiyumun önemi, D vitamininin önemi, sigara ve alkolün olumsuz etkileri, egzersizin önemi ve osteoporoz tedavisi” konularında bilgi verildi.