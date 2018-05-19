İzmit’te Fen İşleri çalışmaları sürüyor

Ekiplerce Gündoğdu ve Turgut’ta beton yol, Kocatepe Mahallesi’nde istinat duvarı, Tavşantepe’de merdiven, Alikahya’da asfalt, Nebihoca’da metruk yapı yıkımı, Kabaoğlu’nda yol düzenleme, şehrin muhtelif yerlerinde duvar ve kasis boyama çalışması yapıldı. Yetkililer, Kocatepe Mahallesi Kazım Özalp Caddesi’ndeki duvar çalışmasında 22 metreküp beton, Gündoğdu Mahallesi Uygun Sokak’taki 715 metrekarelik yol çalışmasında 122 metreküp, Turgut Mahallesi’ndeki çalışmada 92 metreküp, Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak’taki 42 metrelik merdiven çalışmasında da 17 metreküp hazır beton kullanıldığını söylediler.

Alikahya Fatih Mahallesi Akarca Caddesi de bin 420 ton malzeme kullanılarak baştan sona asfaltlanırken Nebihoca Köyü’ndeki eski yapı yıkılarak 165 ton hafriyat kaldırıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kabaoğlu Neslihan Sokak’taki yol düzenlemesinde 1000 ton hafriyat kaldırarak yola 400 ton stabilize ve 60 ton mıcır serimi yaptılar. Yetkililikler, şehrin muhtelif yerlerinde duvarlara yazılan uygunsuz yazıların boya ile silindiğini, 11 farklı cadde ve sokaktaki kasislerin de sürücülerin fark edebilmeleri için boyandığını söylediler.