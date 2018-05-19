Diğer
Kategoriler
19 Mayıs 2018 20:19

İzmit’te Fen İşleri çalışmaları sürüyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün şehrin dört bir yanındaki çalışmaları devam ediyor.

İzmit’te Fen İşleri çalışmaları sürüyor

19 Mayıs 2018 20:19



Ekiplerce Gündoğdu ve Turgut’ta beton yol, Kocatepe Mahallesi’nde istinat duvarı, Tavşantepe’de merdiven, Alikahya’da asfalt, Nebihoca’da metruk yapı yıkımı, Kabaoğlu’nda yol düzenleme, şehrin muhtelif yerlerinde duvar ve kasis boyama çalışması yapıldı. Yetkililer, Kocatepe Mahallesi Kazım Özalp Caddesi’ndeki duvar çalışmasında 22 metreküp beton, Gündoğdu Mahallesi Uygun Sokak’taki 715 metrekarelik yol çalışmasında 122 metreküp, Turgut Mahallesi’ndeki çalışmada 92 metreküp, Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak’taki 42 metrelik merdiven çalışmasında da 17 metreküp hazır beton kullanıldığını söylediler.


Alikahya Fatih Mahallesi Akarca Caddesi de bin 420 ton malzeme kullanılarak baştan sona asfaltlanırken Nebihoca Köyü’ndeki eski yapı yıkılarak 165 ton hafriyat kaldırıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kabaoğlu Neslihan Sokak’taki yol düzenlemesinde 1000 ton hafriyat kaldırarak yola 400 ton stabilize ve 60 ton mıcır serimi yaptılar. Yetkililikler, şehrin muhtelif yerlerinde duvarlara yazılan uygunsuz yazıların boya ile silindiğini, 11 farklı cadde ve sokaktaki kasislerin de sürücülerin fark edebilmeleri için boyandığını söylediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç