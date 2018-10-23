İzmit'te geri dönüşüm atıkları evlerden toplanıyor

Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan alo atık hattı sayesinde tonlarca elektrik, bitkisel ve kullanılmış kağıt toplanıyor. Yetkililer, vatandaşların evlerinde biriktirdikleri kullanılmış bitkisel yağ, elektronik atık ve kağıtları 318 00 77 numaralı telefonu arayarak aldırabileceklerini söylediler. Uygulama bir hafta içinde yaklaşık 250 litre bitkisel atık yağ ile 1000 kg elektronik atık toplandığı kaydedildi.

Öte yandan İzmit'in çeşitli yerlerinde kurulan semt pazarlarında temizliğe büyük önem veriliyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanlarında bulunan 8 adet kapalı Pazar alanını temizleyerek yeniden halkın kullanımına hazırlıyor.