İzmit’te geri dönüşüm konteynırları yenileniyor

İzmit Belediyesi geri dönüşüm çalışmaları kapsamında ilçe genelinde bulunan eski geri dönüşüm konteynırlarını yenisiyle değiştiriyor.

İzmit Belediyesi Çevre Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, şehrin dört bir yanında bulunan ve zamanla eskiyen konteynırları yenileme çalışmasının devam ettiğini belirterek, ”İlk etapta 50 noktadaki konteynırlar yenileriyle değiştirildi. Yeni geri dönüşüm konteynırlarının dağıtımına devam edeceğiz” dediler. Yetkililerden, vatandaşlardan geri dönüşüm konteynırlarını amacına uygun şekilde kullanmaları konusunda uyararak da” bu konteynırlara sadece geri dönüşümü mümkün olan kağıt plastik gibi atıklar atılıyor. Evsel çöpler ve inşaat atıkları konteynırlara atılmasın. Amacı dışında kullanıldığı için her ay onlarca konteynır hurdaya çıkmaktadır" diye konuştular.